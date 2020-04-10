الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro أصبحا متوفرين الآن للشراء في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنهما في شهر مارس الماضي، قررت شركة Huawei أخيرًا اليوم إطلاق الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في أوروبا. هذين الهاتفين متوفرين الآن للشراء في القارة العجوز من خلال الموقع الرسمي لشركة Huawei في المنطقة.

تم تسعير الهاتف Huawei P40 بسعر يبدأ من 800 يورو، في حين تم تسعير الهاتف Huawei P40 Pro بسعر يبدأ من 1000 يورو. وتجدر الإشارة إلى أن المستهلكين الذين سيقومون بشراء أحد هذين الهاتفين سيحصلون مجانًا على الساعة الذكية Huawei Watch GT 2e وسماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds 3.

Huawei P40 Pro

وبالنسبة للهاتف Huawei P40 Pro، فقد كشف لنا شركة Huawei أنه يضم شاشة OLED بحجم 6.58 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب بيضاوي في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل إلى جانب الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق ومستشعر 3D ToF لتأمين خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

في الواجهة الخلفية، يضم الهاتف Huawei P40 Pro أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل، والكاميرا الثانية الواسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا المقربة بدقة 12 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا المتبقية، فهي عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستستخدم مستشعر RYYB وعدسة بفتحة 1.9 كما أنها تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وتقنية دمج البكسلات.

نفس الشيء ينطبق على الكاميرا الثانية التي تبلغ دقتها 40 ميغابكسل، فهي الأخرى تستخدم مستشعر RYYB وسيتم إستخدامها في الغالب لتسجيل الفيديوهات. وجدير بالذكر أن الهاتف Huawei P40 Pro سيكون قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بإستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية. وبالنسبة للكاميرا المقربة التي قلنا سابقًا أنها تمتاز بدقة 12 ميغابكسل، فهي توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×50.

بصرف النظر عن الكاميرات، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Huawei P40 Pro يضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي بقوة 27W، وهو مقاوم للماء والغبار بفضل شهادة IP68.

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Huawei P40

أما بخصوص الهاتف Huawei P40 العادي، فهو يُعبتر أصغر وأخف وزنًا من الهاتف Huawei P40 Pro، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 60Hz وبثقب بيضاوي في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية الأساسية والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بينما يفترق إلى مستشعر 3D ToF.

الهاتف Huawei P40 يضم ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei P40 يضم كذلك بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ولكنه سيفتقر إلى القدرة على مقاومة المياه والغبار. وإلى جانب ذلك، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Huawei P40 سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، بينما يضم الهاتف Huawei P40 Pro ذاكرة داخلية بحجم 256GB.

سيتم إطلاق كلا الهاتفين مع نظام Android 10 ولكن من دون حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وسيتم بدلاً من ذلك إستخدام حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei نفسها.