سامسونج تواصل الهيمنة على سوق شاشات OLED للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت سامسونج هي الشركة المسيطرة على المشهد في سوق شاشات OLED ويبدو أن عهدها لم ينته بعد. وفقا لأحدث الإحصائيات، فيبدو أن الشركة الكورية الجنوبية قامت بشحن أكثر من 90 في المئة من جميع شاشات OLED المصممة للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام، على الرغم من إنخفاض حصتها السوقية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت حصتها السوقية 94.1 في المئة.

تم إعداد هذا التقرير من قبل مؤسسة Stone Partners المتخصصة في بحوث السوق. كانت شركة سامسونج مسؤولة عن شحن 61.6 مليون وحدة من شاشات OLED المصممة للهواتف الذكية علمًا أن إجمالي الشحنات لا تتخطى 68.3 مليون وحدة. المرتبة الثانية كانت من نصيب شركة EverDisplay Optronics التي نجحت في شحن 3.3 مليون وحدة فقط، وهو ما يمثل 4.9 في المئة من حصة السوق.

وقد نُقل عن أحد المتخصصين في القطاع قوله : ” عدد شاشات OLED الصلة، والتي تم توفيرها من قبل الشركات الصينية ضئيلة في الوقت الراهن “. تشير التوقعات إلى أن شركة سامسونج ستستمر في الهيمن على السوق أكثر لأن المزيد والمزيد من الهواتف المتوسطة وحتى الهواتف الإقتصادي بدأت تتبنى شاشات OLED هذه الأيام.