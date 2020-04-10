شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح خدمة الألعاب Stadia مجانا خلال انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية أصبحت متاحة بالمجان للمستخدمين اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، فيما أشارت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وبحسب التقرير، فمن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه تسجيل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة، فيما يرى الخبراء في جوجل أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن الناس في زمن الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار عدوى كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.

وعبر الخدمة المجانية سيحصل المستخدمون على عدد من ألعاب الفيديو مثل: The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings، وSpitlings.

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فيما يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر أي كمبيوتر محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لجوجل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

على جانب آخر أعادت شركة "جوجل" تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو Hangouts Meet لتصبح Google Meet فقط، وحدثت عدد من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة، وبالرغم من أن العلامة التجارية القديمة لا تزال موجودة بالنسبة للتطبيقات المحمولة، إلا أنها قد تتغير قريباً، بعد التغيير الجديد الذى حدث.

ولدى العلامة التجارية الأساسية Hangouts علامتان تجاريتان فرعيتان Hangouts Chat و Hangouts Meet. وتحتاج "جوجل" إلى تبسيط الأمور فى الوقت الحالى الذى يتضاعف فيه استخدام مؤتمرات الفيديو، التى باتت مركزاً للحياة الشخصية والمهنية للعديد من الأشخاص فجأة وبشكل غير متوقع، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التنقل.