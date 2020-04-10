جوجل تُوفر خطة مجانية على Google Stadia، وتوفر شهرين مجانًا للمشتركين الحاليين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل أخيرًا بإطلاق الخطة المجانية التي وعدتنا بها طويلاً على خدمة بث الألعاب السحابية الخاصة بها، Google Stadia. لا يتطلب الأمر سوى حساب Gmail للإشتراك في هذه الخطة المجانية مع العلم بأنها متاحة في نفس البلدان الـ 14 التي تدعم Google Stadia. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة جوجل بإضافة شهرين مجانًا للمشتركين في خطة Stadia Pro والتي تبلغ قيمتها 9.99 دولار عادةً. وبالنسبة للمشتركين الحاليين في خطة Stadia Pro، فهم سيحصلون على شهرين مجانًا بشكل تلقائي.

تتطلب خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia حتى الآن شراء حزمة Premiere Edition، والتي تتضمن يد التحكم Stadia Controller، وجهاز Chromecast Ultra، فضلا عن إشتراك لمدة ثلاثة أشهر في خطة Stadia Pro.

ستقتصر الخطة المجانية في Google Stadia على دقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما توفر خطة Stadia Pro المدفوعة القدرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. تعمل شركة جوجل أيضًا على تقليل الدقة الإفتراضية لخطة Stadia Pro إلى 1080p لتقليل الضغط على البنيات التحتية لشبكة الإنترنت على الصعيد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن يمكن للمستخدمين رفع الدقة يدويًا إلى 4K.

ما الذي ستوفره لك الخطة المجانية في Google Stadia؟ إذا كنت تعيش في إحدى البلدان حيث تم إطلاق خدمة بث الألعاب هذه، فبإمكانك الإشتراك بإستخدام حساب جوجل الخاص بك فقط واللعب بإستخدام يد التحكم الخاصة بك أو الماوس ولوحة المفاتيح. وعلاوة على ذلك، أنت بحاجة أيضًا إلى شراء اللعبة التي ترغب في لعبها وستكون قابلة للتشغيل فقط على Google Stadia. ولكن على الأقل يمكنك الاحتفاظ باللعبة وستتمكن من تشغيلها بدقة 1080p مجانًا إلى الأبد.