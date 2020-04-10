شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لطرح ميزة Campus المخصصة لطلاب الجامعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيس بوك يخطط للعودة إلى جذوره كخدمة تربط طلاب الجامعات ببعضهم البعض مرة أخرى، إذ كشفت باحثة التطبيقات جين مانشون وونج عن ميزة تجريبية تسمى "Campus" ، والتى يمكن الوصول إليها حصريًا من قبل طلاب الجامعات، وستتطلب عنوان بريد إلكترونى ينتهى بـ edu.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بمجرد تسجيل المستخدم، سيمكنه إنشاء ملف تعريف مع سنة التخرج الرئيسية، وحتى المسكن الذى يقيم فيه للمساعدة فى العثور على الأصدقاء.

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فى لقطة شاشة "سكرين شوت" حصلت عليها وونج، يظهر أن Campus سيكون لها مجموعاتها وأحداثها وميزاتها الأخرى الخاصة بها، وبهذه الطريقة، لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستخدمين الذين لديهم بيانات اعتماد .edu اللازمة لدخولها، لكن نظرًا لأن هذه مجرد ميزة تجريبية، فلا توجد ضمانات بأنها ستكون متاحة للجمهور على الإطلاق.

يذكر أن وونج، والتى تفحص المنصات الرئيسية للعثور على الاختبارات الوليدة والميزات الأخرى، كشفت عن عدد من مزايا فيس بوك قبل إطلاقها، بما فى ذلك ميزة Favorites وهى ميزة تتيح للمستخدمين تعيين مجموعة من الأشخاص كنوع من "الدائرة الداخلية" ثم إرسال المحتوى إليهم عند الطلب عبر ماسنجر، بالإضافة إلى ميزة "أحدث المشاركات" على انستجرام التى لم يتم إطلاقها بعد، والتى ستسمح للمستخدمين بعرض المنشورات فى خلاصاتهم بترتيب زمني.