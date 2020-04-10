شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة كورونا تجبر قوة الفضاء الأمريكية و SpaceX على تأخير إطلاق قمر GPS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولو قوة الفضاء، إن إطلاق SpaceX للقمر الصناعي الجديد للملاحة GPS المخطط له هذا الشهر للجيش الأمريكي تأجل إلى يونيو بسبب وباء فيروس كورونا المستمر، فأعلن مسؤولون في مركز أنظمة الفضاء أنهم أجلوا الإطلاق لتقليل احتمال إصابة COVID-19 لطاقم الإطلاق والعاملين، كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي الجديد لنظام تحديد المواقع العالمي GPS III-3 على صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا في أواخر أبريل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال المسئولون بقوة الفضاء الأمريكية، إنه سيتم إطلاقه الآن في موعد لا يتجاوز 30 يونيو، وأضافوا أن هذا الهدف سيعاد تقييمه في مايو.

وقال الجنرال جون ف. طومسون، قائد قوة الفضاء الأمريكية SMC والمسؤول التنفيذي لبرنامج الفضاء في البيان: "نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف، ولكن نظرًا لأن كوكبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدينا لا تزال قوية، ولدينا الفرصة لاتخاذ قرار مدروس للحفاظ على وضعية ضمان مهمتنا، دون إدخال مخاطر صحية إضافية على الأفراد أو مخاطر المهمة عند الإطلاق".

وتتكون كوكبة الملاحة الفضائية على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من 31 قمرًا صناعيًا في المدار الآن، وسيكون GPS III-3 الثالث من سلسلة حديثة جديدة (كتلة GPS III) تنضم إلى الكوكبة.

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وقال مسؤولو SMC، إن تصميم نظام تحديد المواقع الثالث (GPS) يوفر دقة أكبر بثلاث مرات وتحسينًا يصل إلى ثماني مرات على قدرات مكافحة التشويش مقارنة بما قبله.

يهدف مسؤولو SMC إلى إطلاق ثلاثة أقمار صناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عام 2020، حيث يكون GPS III-3 الأول، وتم إطلاق آخر قمر في الكوكبة حتى الآن، قمر يسمى GPS III-2، وذلك في أغسطس 2019 ودخل الخدمة في 1 أبريل.