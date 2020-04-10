شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يمنع المستخدمين من التحكم بالبيانات التى يرغبون مشاركتها مع المعلنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة غريبة على ما يبدو لجلب المزيد من الربح، قام تويتر بالتراجع عن إعداد الخصوصية الذى سمح للمستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض البيانات الشخصية مع المعلنين، قائلا إن التحديث سيساعد الشركة "على مواصلة العمل كخدمة مجانية".

وتلقى المستخدمون فى الهند وأماكن أخرى رسالة منبثقة فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، والتى تقول: "التحكم الذى كان لديك فى المعلومات التى يشاركها تويتر مع شركائه التجاريين قد تغير، وعلى وجه التحديد، تمت إزالة قدرتك على التحكم فى قياسات إعلانات تطبيقات الهاتف، ولكن يمكنك التحكم فيما إذا كنت تريد مشاركة بعض البيانات غير العامة لتحسين أنشطة التسويق فى تويتر على المواقع والتطبيقات الأخرى".

ومازال خيار "مشاركة بياناتك مع شركاء الأعمال فى تويتر" بإعدادات الخصوصية بالموقع موجودا، والذى كان يستخدم للسماح للمستخدمين بتعطيل مشاركة بعض معلوماتهم الشخصية، ولكن لا يمكنك التحكم فى "قياسات إعلانات تطبيقات الهاتف"، ما لم تكن فى أوروبا أو فى المملكة المتحدة حيث لا يزال بإمكانك إلغاء الاشتراك من مشاركة المعلومات الشخصية "غير العامة" مثل معرّفات الجهاز.

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وقال تويتر فى بيان: "إن الخطوة جزء من عملنا المستمر حول الشفافية والسيطرة، إذ يشارك تويتر بعض المعلومات الشخصية غير العامة مع بعض منصات الإعلان الرقمى للمساعدة فى قياس وتحسين فعالية جهودنا لتسويق تويتر على تلك المنصات".

وقالت الشركة إن هذه المعلومات يمكن أن تتضمن عنوان IP ومعرفات إعلانات الجهاز المحمول للأجهزة التى تفتح أو تسجل الدخول إلى تطبيقات الهاتف المحمول على تويتر، ولكنها لا تشمل اسمك أو بريدك الإلكترونى أو رقم هاتفك أو اسم مستخدم تويتر.