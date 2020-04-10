شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: هجمات إلكترونية ذات صلة بكورونا استهدفت 241 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أجرته شركة مايكروسوفت أن القراصنة قاموا بشن هجمات إلكترونية ذات صلة بفيروس كورونا فى 241 دولة ومنطقة، وقالت الشركة الأمريكية بمنشور بمدونتها: "كل بلد فى العالم شهد هجومًا واحدًا على الأقل من طراز COVID-19".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، يتلاعب الهاكرز برسائل البريد الإلكترونى وغيرها من البرامج الضارة الأخرى لذكر المرض داخلها، ويبدأوا شن الهجمات، حيث تزيد حدة الهجمات فى أى بلد يعانى من الوباء، عندما يحتاج الناس إلى معلومات صحية عبر الإنترنت.

وأوضح "روب ليفرتس"، نائب رئيس شركة Microsoft 365 Security أن الهجمات السيبرانية تتبع الوباء حول العالم جغرافيًا.

وقال ليفرتس: "ما تراه فى الخريطة هو أن نجاح هذه الهجمات له ارتباط مباشر بحجم نمو الوباء، فالدول التى لديها أعلى أعداد تفشى المرض هى أيضًا الأكثر تأثراً بهذه الخدع التى تحمل طابع COVID، فالارتباك والقلق والخوف يدفع الناس إلى الضغط على الروابط والبرامج الضارة وهذا ما يستفيد منه المهاجمون."

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كما عثرت Microsoft Threat Protection ، وهى مجموعة أدوات الأمن السيبرانى الخاصة بالشركة والمستخدمة لتتبع التهديدات وحظرها، على ما يقرب من 60000 رسالة إلكترونية تحتوى على COVID-19 من المرفقات الضارة أو عناوين URL الخبيثة.

لكن أوضح الخبراء أن نشبة هذه المرفقات الضارة والرسائل الالكترونية الخادعة لا تتعدى 2٪، والعدد الإجمالى للتهديدات لا يتزايد.