أفضل أدوات إنشاء العروض التقديمية Power Point ومشاركتها

تعرف على أفضل برامج العروض التقديمية Power Point

مع إزدياد موجة العمل من المنزل بسبب إنتشار الوباء الجديد أصبح لازماً على الجميع أن يتأقلم ويقوم بكافة أعماله التي يمكنه القيام بها من المكتب ولكن فقط من المنزل وعبر الإنترنت ولهذا يجب عليك أن تتعرف على الأدوات اللازمة التي ستساعدك على إنشاء العروض التقديمية Power Point ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت.

هناك الكثير من الأعمال التي تحتاج إلى إنشاء العروض التقديمية Power Point ومشاركتها عبر الإنترنت فمثلاً قد تحتاج إلى عرض تقرير عن مبيعاتك أو أداء فريقك بناءً على KPI معينة تقوم الشركة بتحديدها لك مسبقاً ومثل هذه الأمور يجب عليك أن تعرضها من خلال العروض التقديمية Power Point فهي تسهل للغاية عرض المعلومات المتنوعة وإيصالها بطريقة سهلة وواضحة، أيضاً قد تحتاجها إن كنت معلماً مدرسياً أو أستاذ جامعي وأنت في حاجة إلى عرض المعلومات إلى طلابك.

أفضل أدوات إنشاء العروض التقديمية Power Point :

الأدوات التي سنتحدث عنها اليوم هي أدوات أونلاين يمكنك العمل معها عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى تحميلها وتثبيتها بشكل مسبق على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وهذا يعني أنه يمكنك أن تعمل عليها من خلال أي مكان أو جهاز آخر تمتلكه.

أصبحت حزمة برمجيات جوجل المكتبية واحد من أفضل البرامج المكتبية الموجودة على الإطلاق وهذا التعميم يمتد أيضاً إلى برنامج Google Slides وهو نسخة جوجل التي يمكنها التعامل مع العروض التقديمية Power Point من ناحية إنشاءها وعرضها بشكل عام أو خاص.

يمتلك البرنامج الكثير من الأدوات المختلفة التي يمكنها أن تساعدك مثل الدردشة التفاعلية مع أعضاء الفريق أو حضور المحاضرة مع آلاف الخطوط والرسوم المتحركة والسمات المتنوعة .

يمكنك أن تشارك عرضك التقديمي مع أكثر من 100 شخص في المرة الواحدة .

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لا يوجد برنامج أكثر شهرة أو إعتمادية من Power Point الخاص بمايكروسوفت، لذا عندما تقوم الشركة بتوفير نسخة أونلاين من البرنامج يمكنك إستخدامها دون تثبيتها على جهاز الكومبيوتر، بالطبع هناك بعض الخطوط والسمات المختلفة التي لا يمكنك إستخدامها من النسخة الأونلاين وتحتاج إلى تثبيتها على جهاز الكومبيوتر لتتمكن من إستخدامها ولكن ما نتحدث عنه اليوم بشكل أساسي هو إمكانية مشاركة العروض التقديمية بإستخدام ميزة Presentation Service وهي ميزة مجانية تسمح لك بإرسال رابط عرض ومشاركته مع الحضور.

بالرغم من أن هذا البرنامج متخصص بشكل أساسي في عملية الكتابة إلا أنه يوفر خاصية تدعى Zoho SHow وهي توفر لك إمكانية إنشاء عروض تقديمية ومحرر ومشاركتها مع الحضور .

يمكنك أيضاً دمج الأداة مع خدمات جوجل لتحصل على أداء أفضل بكثير.

توفر الأداة مجموعة من الخطط المختلفة المجانية والمدفوعة والتي تمكنك من إستخدامها إما مع الإعلانات أو بدونها.

كما أن الأداة تمكنك من تقديم العروض الخاصة بك عبر الإنترنت بسهولة، وهي مثل جميع الأدوات التي ذكرناها في الأعلى تعمل من خلال الموقع الخاص بها ولا حاجة إلى تثبيت أي برنامج خاص بها.

كانت هذه مجموعة من أهم برامج العروض التقديمية Power Point على الإنترنت لتساعدك على العمل عن بعد ومتابعة أعمالك بشكل طبيعي وأنت آمن في المنزل .

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