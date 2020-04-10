شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو صادم.. كيفية إصابة متسوق بفيروس كورونا على بعد ممرين في سوبر ماركت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء جامعة آلتو في فنلندا، عن "فيديو" صادم يوضح كيفية انتقال فيروس كورونا القاتل، وقدرته على الانتشار بين ممرين في سوبر ماركت، مما يمكن أن يصيب عدد من المتسوقين وبقاءه في الهواء لعدة دقائق، حيث يدرك المواطنين مخاطر انتشار ذلك المرض القاتل.

وذكرت جريدة الديلى ميل، أن الفيديو محاكاة لسيناريو قيام شخص مريض يسعل في الممر بين أرفف السوبر ماركت، مع الأخد في الاعتبار عوامل عديدة مثل التهوية، حيث اشترك كل من مركز البحوث التقنية في فنلندا VTT والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية ، بإجراء تلك المحاكاة بشكل مستقل في نفس الظروف الطبيعية.

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قال فيل فورينين الأستاذ المساعد بجامعة آلتو في فلندا :" يمكن للشخص المصاب بفيروس كورونا أن يسعل ويبتعد ، ولكن بعد ذلك يترك وراءه جزيئات صغيرة للغاية من الهباء الجوي تحمل الفيروس، حيث يمكن أن تنتهي هذه الجسيمات بعد ذلك في الجهاز التنفسي للآخرين في الجوار".





وأوضح الفيديو المثير للقلق أنه يمكن نقل العدوى لفيروس كورونا بين المتواجدين ، حتى لو كانوا على بعد ستة أقدام.

قال جوسي ساني ، كبير المتخصصين في المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية: " إن النتائج الأولية التي حصل عليها تبرز أهمية توصياتنا".

واستطرد التقرير، أن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أوصى بالبقاء في المنزل إذا كنت على ما يرام وأن تحافظ على مسافة جسدية مع الجميع، وضرورة اتباع التعليمات أيضًا عن السعال في جسدك أو منديل ورعاية النظافة الجيدة لليدين.