شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة الفرنسية تلزم جوجل بدفع تعويضات للناشرين.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة المنافسة الفرنسية قرارًا اليوم الخميس بأن شركة جوجل سيكون عليها دفع تعويض لشركات النشر الفرنسية ووكالات الأنباء مقابل إعادة استخدام محتواهم، إذ جاء القرار الصادر عن هيئة "Autorite de la Concurrence" الفرنسية بعد شكوى سابقة من عدة نقابات تمثل ناشرين صحفيين فرنسيين بخصوص ممارسات جوجل.

وقالت الهيئة فى بيان: "تسببت ممارسات جوجل فى إلحاق ضرر جسيم وفورى بقطاع الصحافة، فى حين أن الوضع الاقتصادى للناشرين ووكالات الأنباء هش، وفى حين أن القانون يهدف إلى تحسين الأجور، فإن جوجل تستمد المحتوى من الصحفيين".

أمرت الهيئة شركة جوجل ببدء المحادثات مع المجموعات الإعلامية التى طالبت بالتعويض، بسبب عرض عملاق البحث محتواها.

وبحسب ما ورد قالت الهيئة المنظمة إنها تطلب من جوجل، فى غضون ثلاثة أشهر، إجراء مفاوضات مع الناشرين ووكالات الأنباء بشأن المبلغ المستحق لإعادة استخدام محتواهم.

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قال ريتشارد جينجراس، نائب رئيس قسم الأخبار فى جوجل فى بيان: "منذ دخول قانون حقوق النشر الأوروبى حيز التنفيذ فى فرنسا العام الماضى، نتعامل مع الناشرين لزيادة دعمنا واستثماراتنا فى الأخبار".

وفى العام الماضى، توقفت جوجل عن عرض مقتطفات الأخبار من الناشرين الأوروبيين فى نتائج البحث لمستخدميها الفرنسيين، للامتثال لقانون حقوق الطبع والنشر الأوروبى الجديد.

وهذا يعنى أن مستخدمى الويب الفرنسيين كانوا قادرين فقط على رؤية عناوين الأخبار، وليس الأسطر القليلة الأولى أو صورة مصغرة لمحتوى الأخبار، ما لم يكن الناشرون قد منحوا إذنًا لعرض المعاينات، وجاء ذلك بعد أن أقر الاتحاد الأوروبى إصلاح قانون حق المؤلف المثير للجدل فى مارس 2019.