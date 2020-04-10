شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير اسم تطبيق Hangouts Meet بعد ارتفاع الطلب عليه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة "جوجل" تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو Hangouts Meet لتصبح Google Meet فقط، وحدثت عدد من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة، وبالرغم من أن العلامة التجارية القديمة لا تزال موجودة بالنسبة للتطبيقات المحمولة، إلا أنها قد تتغير قريباً، بعد التغيير الجديد الذى حدث.

ولدى العلامة التجارية الأساسية Hangouts علامتان تجاريتان فرعيتان Hangouts Chat و Hangouts Meet. وتحتاج "جوجل" إلى تبسيط الأمور فى الوقت الحالى الذى يتضاعف فيه استخدام مؤتمرات الفيديو، التى باتت مركزاً للحياة الشخصية والمهنية للعديد من الأشخاص فجأة وبشكل غير متوقع، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التنقل.

وظهرت العلامة التجارية الجديدة أولاً فى تدوينة ضمن مدونة Google Cloud وتسرد هذه التدوينة عدداً من إجراءات الخصوصية التى تستخدمها Google Meet لمنع اختراق الاجتماعات عن بعد.

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وأكدت "جوجل" أنها غيرت اسم الخدمة رسمياً، كما أكدت أيضاً أن Meet هى جزء مستقل من مجموعة خدمات الأعمال G Suite ، التى تتضمن أيضاً علامات تجارية مثل Gmail و Docs و Sheets و Drive. وتُعد خدمة المراسلة النصية Hangouts Chat التابعة للعلامة التجارية Hangouts جزءً من هذه المجموعة.

ويأتى تغيير العلامة التجارية فى الوقت الذى تشهد فيه Google Meet نمواً هائلاً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وازداد فى الوقت الحالى استخدام Google Meet بمقدار 25 ضعفاً عما كان عليه فى شهر يناير الثانى الماضي، وكشفت "جوجل" فى أواخر الشهر الماضى أن الخدمة تكتسب أكثر من مليونى مستخدم جديد يومياً.