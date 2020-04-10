شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جديدة بفيس بوك وانستجرام للوصول للمعلومات الرسمية عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك خدمة جديدة بانستجرام وتطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسى، لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة حول انتشار فيروس كورونا، فى محاولة للحد من الأخبار المضللة وغير الصحيحة، التى يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، كجزء من الحملة التى تعهدت الشركة الأمريكية القيام بها بعد اتهامها من قبل العدديد من الحكومات بالمساهمة فى الترويج للشائعات.

ولاحظ عدد من مستخدمى فيس بوك فى مصر ظهور رسالة بمقدمة النيوز فيد، عند فتح التطبيق تشجعهم على المشاركة فى الحد من انتشار كورونا، وتخبرهم بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات، إذ تقول الرسالة: علينا جميعا أن نساعد فى الحد من انتشار فيروس كورونا، وللقيام بذلك، يجب على الجميع اتباع تعليمات التباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات الاجتماعية، ويمكنك البقاء على اطلاع بأحدث المعلومات المتعلقة بالحفاظ على سلامتك أنت ومن حولك".



خدمة فيس بوك

ويكون أمام المستخدم خيارين يمكنه الضغط على واحدا منهما، إما زيارة مركز المعلومات أو الحصول على التحديثات، ليتم توجيهه على الفور إلى الحسابات الخاصة بالمنظمات الصحية الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ويمكنه الضغط للوصول لحسابات هذه المنظمات على الشبكة الاجتماعية أو زيارة موقع الويب.



فيس بوك

كما يعطى الخيارين للمستخدم القدرة على رؤية أحدث المنشورات الصادرة من الحسابات والصفحات الرسمية المعنية بمكافحة تفشى كورونا فى مصر، مثل الصفحة الرسيمة لرئاسة مجلس الوزراء.

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انستجرام

أما على انستجرام، فتظهر رسالة أخرى تقول: " ساعد فى الحد من انتشار فيروس كورونا، يمكنك رؤية أحدث المعلومات من منظمة الصحة والسكان، حتى تكون قادرا على منع تفشى كوفيد -19"، وتظهر أسفل الرسالى رابط، يقوم بتوجيه المستخدم إلى عدد من المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على تحديثات فيروس كورونا بمصر.