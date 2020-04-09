تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف GALAXY A21 بكاميرة رباعية وسعر 249 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم هاتف GALAXY A21 اليوم إلى سلسلة هواتف سامسونج المتوسطة التي أعلن عنها مؤخراً، حيث يأتي هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بسعر 249 دولار.

يتميز هاتف GALAXY A21 بتصميم Infinity-O في شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، بدقة 720 في 1600 بيكسل، مع كثافة عرض 270 بيكسل لكل إنش.

كما يأتي هاتف GALAXY A21 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت، من جانب أخر لم تكشف سامسونج عن فئة المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

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أيضاً يضم هاتف GALAXY A21 كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

هاتف GALAXY A21 يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh وتقنية شحن سريع بقدرة 15W، كما يضم واجهة One UI 2 مع نظام تشغيل Android 10.

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