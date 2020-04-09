تكنولوجيا: كيفية حماية ملفك الشخصي على نتفلكس باستخدام رمز PIN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسمح لك منصة نتفلكس الآن بحماية ملفك الشخصي باستخدام رقم التعريف الشخصي، مما يمنع الأشخاص الآخرين الموجودين بحسابك من الوصول إلى شاشتك الرئيسية ورؤية الأشياء التي تشاهدها.

لقد تم الإعلان عن هذه الميزة الجديدة كجزء من أدوات الرقابة الأبوية المحدّثة للخدمة والتي كانت من شأنها أن تمنع المشاهدين الصغار من الوصول إلى الملف الشخصي الخاص بأحد الوالدين ومن ثم منعهم من الوصول إلى محتوى البالغين.

ولكن يمكن استخدام هذه الميزة حتى وإن لم يكن لديك أطفال وتريد ببساطة منع شخص آخر في حسابك مثل الأصدقاء والعائلة أو اي شخص آخر من العبث بمقترحات نتفلكس وسجل المشاهدات على ملفك الشخصي.

في البداية، سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب نتفلكس باستخدام متصفح ويب (لا يمكن تغيير إعدادات الحساب من تطبيق نتفلكس على هاتفك أو تلفزيونك)، ثم ستنقر فوق صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن، بعد ذلك اختر “الحساب” ثم انتقل لأسفل قسم “ملف التعريف” و “المراقبة الأبوية” وانقر فوق السهم الموجود بجوار رمز ملف التعريف الخاص بك لتوسيع هذه المنطقة.

من المفترض أن ترى إعداد قفل الملف الشخصي (وهو ما تطلق عليه نتفلكس ميزة حماية PIN)، وبعدها انقر فوق زر “تغيير”.

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وللتأكد من أنك مالك الحساب، ستطلب منك نتفلكس كلمة المرور الخاصة بالحساب، بعد ذلك، سترى شاشة حيث يمكنك النقر فوق “طلب رقم تعريف شخصي للوصول إلى ملف (اسمك)” ومن ثم إدخال رقم التعريف الشخصي الذي اخترته.

يمكنك أيضًا تحديد مربع هنا بحيث يكون رقم PIN مطلوبًا عندما يحاول شخص ما إضافة ملف تعريف مستخدم جديد إلى حسابك.

وبمجرد تعيين رقم التعريف الشخصي، ستطلب منك نتفلكس هذا الرقم كلما تم اختيار هذا الملف الشخصي في شاشة الترحيب. وسيحدث هذا على جميع الأجهزة، بما في ذلك أجهزة التلفزيون.

جدير بالذكر أن نتفلكس لن تطلب رمز PIN إذا كان ملفك الشخصي هو الوحيد الموجود بالحساب.

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