كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن أسعار سلسلة هواتف OnePlus 8 قبل الإعلان الرسمي المقرر من شركة وان بلس في 14 من أبريل.
ينطلق مؤتمر وان بلس خلال أيام للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8، ولقد كشفت التسريبات عن الكثير من مواصفات هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بالفعل، كما إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الكاميرة في هاتف OnePlus 8 Pro، والآن تقدم أحدث التسريبات تفاصيل أسعار هذه الإصدارات.
وتقدم شركة وان بلس كلاً من هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بالأسعار التالية:
- هاتف OnePlus 8 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 791 دولار.
- هاتف OnePlus 8 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 900 دولار
- هاتف OnePlus 8 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1008 دولار
- هاتف OnePlus 8 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1106 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أسعار هواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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