تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أسعار هواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن أسعار سلسلة هواتف OnePlus 8 قبل الإعلان الرسمي المقرر من شركة وان بلس في 14 من أبريل.

ينطلق مؤتمر وان بلس خلال أيام للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8، ولقد كشفت التسريبات عن الكثير من مواصفات هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بالفعل، كما إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الكاميرة في هاتف OnePlus 8 Pro، والآن تقدم أحدث التسريبات تفاصيل أسعار هذه الإصدارات.

وتقدم شركة وان بلس كلاً من هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بالأسعار التالية:

هاتف OnePlus 8 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 791 دولار.

هاتف OnePlus 8 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 900 دولار

هاتف OnePlus 8 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1008 دولار

هاتف OnePlus 8 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1106 دولار.

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