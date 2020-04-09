الصور الرسمية للهاتف Oppo Reno Ace 2 تشق طريقها إلى الويب قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace 2 في اليوم 13 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على فكرة حول تصميم هذا الهاتف بفضل العديد من التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، ولكن هذا لا يمنعنا من إلقاء نظرة على المزيد من التسريبات والتي وردتنا اليوم على شكل صور رسمية جديدة للهاتف تعرض لنا تصميم Oppo Reno Ace 2 من الأمام والخلف والجانبين.

تم سحب هذه الصور الرسمية الجديدة للهاتف Oppo Reno Ace 2 من المتجر الإلكتروني الصيني JD.com، والذي كشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 8GB/128GB و 8GB/256GB و 12GB/256GB.

وفيما يخص المواصفات التقنية للهاتف، فقد سبق لهيئة الإتصالات الصينية TENAA أن كشفت لنا أن الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تقريبًا تدعم الشحن السريع بقوة 65W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.

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الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيصل كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والرابعة. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS 7 الأحدث من شركة Oppo.

هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، وبالنسبة لبقية التفاصيل، فمن المفترض أن نحصل عليها عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في الأسبوع المقبل.