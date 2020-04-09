Huawei تكشف النقاب عن Huawei Vision X65، وهو أول تلفاز OLED من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei اليوم عن أول تلفاز OLED لها، والذي يحمل إسم Huawei Vision X65. هذا التلفاز يستخدم شاشة OLED بحجم 65 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

دعم HDR هو موجود أيضًا ضمن قائمة الميزات المتاحة في هذا التلفاز، وتقول شركة Huawei أن السطوع في هذا التلفاز يمكن أن يصل إلى 1000 شمعة، وأن هذا التلفاز يُعتبر صاحب أكبر شاشة في العالم يجتاز شهادة TUV Rheinland الألمانية للعناية بالعيون.

للإستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها، يتميز التلفاز أيضًا بـ 14 مكبر للصوت تنتج ما يصل إلى 75W. وبصرف النظر عن مكبرات الصوت، فهذا التلفاز يضم كذلك كاميرا أمامية منبثقة تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة وبدقة 24 ميغابكسل يجري إستخدامها لإجراء محادثات الفيديو التي يتم التعامل معها من قبل المعالج HiSilicon Hi3559C. وتتيح لك الكاميرا أيضًا إستخدام إيماءات للتحكم في الصوت والفيديو عن طريق تتبع حركة البشر.

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هذا التلفاز الجديد من شركة Huawei يضم كذلك رقاقة Honghu 898 التي تم تصميمها خصيصًا لشاشات OLED، وهي تعمل على تحسين جودة الصورة بإستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي. للقيام بهذه المهمة، يتم الإستعانة بالذاكرة العشوائية التي يبلغ حجمها 6GB، والذاكرة الداخلية التي يبلغ حجمها 128GB.

هذا التلفاز الجديد من شركة Huawei متوفر الآن للطلب المسبق في الصين مقابل 3500 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيتم البدء بشحن الطلبات يوم 26 أبريل.