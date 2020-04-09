Netflix تحسن عناصر التحكم الأبوية، ويمكنك الآن حماية كافة الحسابات بإستخدام PIN

فاطمة أيت طالب - دبي - أطلقت Netflix أدوات الرقابة الأبوية على أساس العمر في العام 2018، والآن قامت الشركة بتقديم المزيد من الميزات لمساعدتك في التحكم في ما يُشاهده الصغار.

الحماية بإستخدام رقم التعريف الشخصي PIN تم تمديدها لتغطية جميع الحسابات بالكامل وتقييد المشاهدة فقط على العناوين المطابقة للفئات العمرية المحددة. في السابق، كان يمكنك فقط وضع أفلام ومسلسلات مختارة خلف قفل PIN. ومع ذلك، لا يزال لديك خيار إستهداف عناوين محددة، وستخفيها Netflix تمامًا من الحسابات الشخصية لأطفالك. يمكن أيضًا لحسابات الوالدين مراجعة ما تم مشاهدة على حسابات الأطفال.

الخيار الرائع الآخر الذي قدمته Netflix هو تعطيل التشغيل التلقائي للحلقة التالية في حسابات الأطفال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في كبح شراهة المشاهدة.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكنك إعداد عناصر التحكم الجديدة هذه على الحاسوب أو من خلال هاتفك، وما عليك سوى الإنتقال إلى إعدادات حسابك للقيام بذلك. تعرض صفحة ” Profile and Parental Controls ” الآن معلومات سريعة عن القيود المفروضة على كل حساب شخصي.