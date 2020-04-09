مايكروسوفت تعلن عن أرقام قياسية مع استمرار الطلب على مكالمات الفيديو

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس: إن مكالمات الفيديو والاستخدام التعليمي لخدمتها الإنتاجية (تيمز) Teams قد ارتفع إلى رقم هائل في الأسابيع الأخيرة مع توجه الموظفين للعمل عن بُعد، كما أن بعض المدارس الأمريكية ألغت الدروس في الفصول لبقية العام الدراسي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن مكالمات الفيديو عبر خدمة (تيمز) – التي تنافس تطبيقات مثل: (سلاك) Slack، و(زووم) Zoom – ارتفعت بنسبة 1,000% في شهر آذار/ مارس الماضي، لكنها لم تقدم رقمًا مطلقًا. وقالت الشركة: إن نسبة الاجتماعات والمكالمات التي تضمنت الفيديو زادت بأكثر من الضعف إلى 43% من 21% خلال الشهر الماضي.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إن 183,000 مؤسسة تعليمية، مما قد تضم كل منها أكثر من مدرسة، في 175 دولة أصبحت تستخدم خدمة (تيمز للتعليم) Teams for Education. وأضافت الشركة أن إجمالي عدد الدقائق التي قضاها جميع مستخدمي (تيمز) في الاجتماعات بلغ 2.7 مليار دقيقة في يوم 31 آذار/ مارس وحده، أي ثلاثة أضعاف عدد الدقائق في يوم 19 آذار/ مارس، التي قُدِّرت بنحو 900 مليون.

وشهدت خدمات وأدوات العمل والتعلم عن بُعد نموًا سريعًا خلال الأسابيع الماضية، وذلك في ظل تدابير الوقاية والحد من تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 الذي أجبر دولًا عديدة على إغلاق المدارس، وكثير من المنشآت والمؤسسات.

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وقال (جويل والينستروم) – الرئيس التنفيذي لخدمة التراسل المشفر من طرف إلى طرف (ويكر) Wickr: إن مبيعات الخدمة تضاعفت أكثر من الضعف كل أسبوع لمدة شهر. وتمتاز خدمة (ويكر) بأنها توفر مكالمات فيديو مشفرة بالكامل مع ما يصل إلى 50 مشاركًا، وتخدم (ويكر) عادةً المديرين التنفيذيين، أو فرق الأمان داخل الشركات الكبيرة التي تبحث عن خدمة توفر لهم تشفيرًا لمناقشة الأسرار المالية أو الحكومية.

وكانت شركة (سلاك) قد قالت الشهر الماضي: إن المستخدمين المتصلين في وقت واحد زادوا إلى 12.5 مليون في 25 آذار/ مارس من 10 مليون في 10 آذار/ مارس. وارتفع المشاركون في اجتماعات (زووم) اليومية إلى أكثر من 200 مليون في آذار/ مارس من الحد الأقصى السابق البالغ 10 مليون.

ولكن صعود (زووم) أثار ردة فعل عالمية بشأن مخاوف الأمن والخصوصية، إذ حظرت شركة جوجل استخدام التطبيق من قبل الموظفين، ومنعت شركة (سبيس إكس) SpaceX التابعة لرائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك) حديثًا موظفيها من استخدام (زووم)، في حين طلبت تايوان من الوكالات الحكومية التوقف عن استخدام التطبيق.