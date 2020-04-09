هواوي تكشف عن بطاقتها الائتمانية Huawei Card

كشفت شركة هواوي يوم الأربعاء عن بطاقتها الائتمانية (هواوي كارد) Huawei Card التي يبدو أنها تأتي تقليدًا لشركة آبل التي أطلقت بطاقتها (آبل كارد) أواخر شهر آذار/ مارس 2019.

وأعلن عن بطاقة (هواوي كارد) الرئيس التنفيذي للشركة الصينية (ريتشارد يو)، إلى جانب إطلاق هواتف (بي40) P40، وذلك خلال حدث محلي بالصين. ومع أن التفاصيل الكاملة للبطارية لم يُعلن عنها بعد، إلا أنها تشبه إلى حد ما بطاقة آبل، إذ إنها ستكون مدعومة رقميًا بدرجة كبيرة ومرتبطة بخدمة الدفع الإلكتروني (هواوي باي) Huawei Pay.

وعلى غرار بطاقات الائتمان الشائعة، هناك (هواوي كارد) حقيقة لمعالجة المدفوعات، وهي ستعمل عبر شركة الخدمات المالية الصينية (يونيون باي) UnionPay التي توفر خدمات البطاقات المصرفية. كما تدعم البطاقة تقنية NFC للمدفوعات اللاتلامسية.

وعلى عكس بطاقة آبل، يبدو أن بطاقة هواوي تحمل رسومًا سنوية، مثل بطاقات الائتمان العادية. وبهدف جذب المستهلكين، قالت هواوي: إنها ستتنازل عن الرسوم السنوية خلال السنة الأولى لجميع المستهلكين. وبالنسبة لأولئك الذي يستوفون مبلغًا معينًا من المعاملات، فإن السنة الثانية ستكون مجانية أيضًا. كما تَعِد بطاقة هواوي بمكافآت معينة، مثل برامج استرداد النقود، بالإضافة إلى أشياء مثل الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومكافآت السفر الأخرى.

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ووعدت هواوي أيضًا بالتعامل مع الأمان للنسخة الرقمية للبيانات من البطاقة بأقصى قدر من العناية والأمان، خاصةً في ظل المخاوف التي تثيرها الدول الغربية من تعاون الشركة مع الحكومة الصينية في التجسس.

ويُعتقد أن الإعلان عن بطاقة هواوي يأتي لتدارك الأمر قبل هيمنة آبل على السوق الصيني، خاصةً بعد أن حصلت الشركة الأمريكية على موافقة مبدئية من بنك الشعب الصيني لتشغيل بطاقتها في البلاد.