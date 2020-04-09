Huawei تتعاون مع Qwant لتقديم خدمات البث لهواتف Huawei P40 في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - تعثر Huawei على طرق جديدة لجعل أجهزتها أكثر جاذبية وقابلية للاستخدام نظرًا إلى أنه لا يُسمح للشركة بعد الآن إستخدام تطبيقات وخدمات جوجل. دخلت الشركة في شراكة مع محرك البحث الفرنسي Qwant خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمكنهم أخيرًا تقديم حل لبعض المستخدمين في أوروبا.

سيتم تثبيت محرك البحث Qwant مسبقًا على تشكيلة هواتف Huawei P40 Series بالكامل، بما في ذلك Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بينما يمكن لأي شخص آخر تحميل التطبيق من متجر التطبيقات Huawei AppGallery.

الشراكة ” وُلدت من الالتزام المشترك لحماية خصوصية وأمن بيانات المستخدمين “. وفقًا للبيان الصحفي، عملت فرق الهندسة من Huawei و Qwant معًا لتقديم خدمات بحث مخصصة للأجهزة المحمولة، ووعي ذكي بالسياق، وتوصيات قائمة على السيناريوهات. تم تصميم محرك البحث هذا أيضًا لتوفير عمليات بحث أكثر كفاءة للمستخدمين الأوروبيين أيضًا.

يتوافق Qwant مع معايير الخصوصية GPDR التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على الشركات العاملة في مجال الويب ولا يتتبع محرك البحث هذا بيانات المستخدمين الشخصية ولا يحللها. كما أنه يأخذ حقوق الطبع والنشر للمحتوى بعين الإعتبار ويعطي الأولوية دائمًا للمقالات والمواد الأصلية في نتائجه.