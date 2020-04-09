شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق "HUAWEI Video" على هواوي AppGallery فى مصر لتوفير المزيد من الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video علي هواوي AppGallery، والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي. يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS". يشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.

وفي هذا الإطار، قال آدم شياو المدير العام لخدمات الهواتف الذكية في هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً: "يلتزم HUAWEI Video ببناء نظام بيئي للمحتوى يستند إلى التصميم العالمي لنظام HMS، واستقطاب المزيد من الشركاء من أصحاب الجودة العالية، وبالتالي منح جميع مستخدمي هواوي تجربة حسية رائعة ومتكاملة من حول العالم".

تم تطوير التطبيق من خلال هواوي وتم تشغيله بنجاح في الصين منذ عام 2016. ويوفر تطبيق HUAWEI Video محتوى مجاني، بالإضافة إلى المحتوى المدفوع والذي يتطلب اشتراكات فيديو عند الطلب. فإن الشركة من خلال التطبيق تتيح للمستخدمين خيار شراء محتوى مدفوع باستخدام خدمة المشتريات In-App Purchases (IAP) داخل التطبيق من هواوي. كما سيتوفر قريباً قسم تلفزيوني مباشر يضم أكثر من 200 قناة دولية وإقليمية. ويوفر تطبيق HUAWEI Video خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث يمكن المستخدمين تصفح مقاطع الفيديو، والبحث عنها، وتشغيلها، فضلاً عن احتواء التطبيق على ذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت.

ويوفر HUAWEI Video خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تصفح مقاطع الفيديو والبحث فيها وتشغيلها وذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت. كما يمكن للمشاهدين أيضاً الاشتراك في العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال التطبيق.

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وتتوفر مجموعة واسعة من المحتوى بالفعل لبعض أشهر الممثلين في المنطقة. وستتوفر الخدمة مبدئياً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل إتاحتها أيضاً على أجهزة التلفزيون الذكية. ويتم استقبال المستخدمين بالشاشة الرئيسية التي تسلط الضوء على أبرز التوصيات بالإضافة إلى المحتوى الجديد و"الأفضل من" القنوات الأخرى. يمكن للمشاهدين الحصول على آخر الأخبار العاجلة من BBC، وهناك قسم لمقاطع الفيديو الشائعة باستخدام Dailymotion، وآلاف الساعات من المحتوى الطويل المقدم من شبكة H+ والقنوات المخصصة الأخرى بما في ذلك: +H وThe Explorers وQelloConcerts وToonGoggles وTVB وMango TV.

يتوفر لدى المستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لتحديد جودة وسرعة التشغيل المفضلة لديهم أو تغيير السطوع أو حتى المشاركة مع الآخرين. وفي الوقت نفسه، توفر تجربة VIP مشاهدة ذهبية، وإمكانية الوصول إلى محتوى SVOD/ VIP بدون إعلانات. هذا وتعمل هواوي مع شركات ومنتجين معروفين لتقديم المزيد من المحتوى للمستخدمين مثل الفيديو عند الطلب والتلفزيون المباشر.

يذكر أن هواوي تحرص على تطوير خدماتها Huawei Mobile Services التي تضم منصة التطبيقات AppGallery باحتوائها على العديد من التطبيقات الأساسية والهامة التي يحتاجها المستخدم في حياته اليومية.