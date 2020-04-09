شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرموز التعبيرية الأكثر استخداما بأزمة كورونا حول العالم.. الكمامات تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن للكلمات أن تصف فيروس كورونا، الذى يجتاح العالم، ولكن نجحت الرموز التعبيرية الـ"إيموجي" emoji، أن تصبح وسيلة جيدة للتعبير ضمن مشاركات مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى لإيصال أفكارهم أو مشاعرهم بشأن الجائحة.

قامت "إيموجيبيديا" Emojipedia للخدمات الإحصائية بتحليل أكثر من 200,000 تغريدة تتعلق بمرض كوفيد-19 كعينة خلال فترة 48 ساعة بالشهر الماضى، لتحديد الرموز التعبيرية الأكثر شيوعا واستخداما حول العالم، ، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن الرموز التعبيرية المضحكة تصدرت المراكز الأولى، يليها الكمامات الواقية وفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الوجوه الضاحكة عادة ما تكون الأكثر شيوعاً، إلا أن تقرير "إيموجيبيديا" يشير إلى أن استخدامها حاليا يأتى فى سياق تعليقات مازحة أو جادة تهدف لتسليط الضوء على الأخبار، التى تتعلق بجائحة كورونا.



الرموز التعبيرية الاكثر استخداما

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ويوضح تقرير "إيموجيبيديا" الإحصائى أن الارتفاع الكبير فى استخدام "إيموجى الكمامة الواقية" من فيروس كورونا بدأ فى نهاية شهر يناير، عندما أصبح الفيروس معروفاً للعامة وارتفع بشكل كبير فى شهرى مارس وأبريل، وربما يكون السبب أن معظم البلدان تعانى من الفيروس القاتل حاليا.



رموز الكمامات والفيروس

وذكر التقرير أن "حقيقة أن استخدام الرموز التعبيرية أسرع وأسهل فى الكتابة والتعبير عن الأفكار، مما أدى لهذه الزيادة فى استخدام الإيموجى الجديد لفيروس كورونا، وما استتبعه من شيوع الحديث عن الكمامات الواقية بين مستخدمى المنصات الاجتماعية.

وذكر التقرير أن حقيقة أن استخدام الرموز التعبيرية أسرع وأسهل فى الكتابة والتعبير عن الأفكار مما أدى لهذه الزيادة فى استخدام الإيموجى الجديد لفيروس كورونا، وما استتبعه من شيوع الحديث عن الكمامات الواقية بين مستخدمى المنصات الاجتماعية.