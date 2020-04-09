شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتبرع بـ2000 جهاز لمكالمات الفيديو للمرضى للتخفيف من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع فيس بوك عن توفير عدد من أجهزة "بورتال" الخاصة به لإجراء مكالمات الفيديو، للمرضى لمساعدتهم على التواصل مع أحبائهم خلال أزمة كورونا، إذ ستوفر الشبكة الاجتماعية 2050 وحدة مجانًا للمستشفيات ودور الرعاية والمستشفيات ووحدات التوحد.

وقد قامت الشبكة الاجتماعية بالفعل بإرسال 50 جهاز Portal إلى مواقع تجريبية فى مقاطعة سرى الإنجليزية، مع إرسال عدد أكبر من الأجهزة المجانية إلى مانشستر ونيوكاسل ولندن وإسيكس ومناطق أخرى هذا الأسبوع.

من المأمول أن تخفف الأجهزة من الشعور بالوحدة، خاصة لدى للمسنين وذوى الحالات الصحية الخطيرة، الذين هم الأكثر عرضة لخطر COVID-19.

قال فريدى أبنوسى، رئيس تكنولوجيا الصحة فى فيس بوك: "مع وجود الجائحة العالمية وإجراءات التباعد الاجتماعى، أصبحت القدرة على البقاء على اتصال أكثر أهمية من أى وقت مضى، لهذا السبب نقوم بتجربة برنامج مع NHSX لتوفير أجهزة Portal فى المستشفيات وأماكن الرعاية الأخرى لدعم المرضى والمساعدة وتقليل العزلة الاجتماعية."

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وكانت CHD Living ، وهى مجموعة دار رعاية مقرها سرى، تستخدم Portal على وجه التحديد لربط السكان بالأطفال والبالغين الذين ليس لديهم أجداد، وفقًا لتقارير Wired.

قال Iain O'Neil ، مدير التحول الرقمى فى NHSX ، الفرع الرقمى لخدمة الصحة الوطنية: "تواصل شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة التعهد بمواردها وخبرتها لدعم NHS ونظام الرعاية الاجتماعية فى هذه الأوقات غير المسبوقة، ونحن نعمل بجد للعثور على الخدمات التى تلبى احتياجات الناس التى لم يسبق لها مثيل وتطويرها، ولم تكن التكنولوجيا فى يوم من الأيام بهذه الأهمية لتوفير واحدة من أهم الأشياء الأساسية فى الحياة وهى القدرة على التواصل مع الأشخاص الذين نحبهم بغض النظر عن مكانهم."