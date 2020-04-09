تكنولوجيا: إعلان تشويقي من LG يكشف عن تصميم هاتفها القادم بزوايا منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة LG إعلان تشويقي جديد إستعرضت من خلاله تصميم إصدارها القادم من الهواتف الذكية، الذي يأتي بزوايا منحنية، وكاميرة خلفية مميزة بتصميم يحاكي قطرات المطر.

بدأت شركة LG في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية، واليوم كشفت LG عن اللمحات الأولى لتصميم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

قامت شركة LG مؤخراً بتحديث خط إنتاجها من سلسلة هواتف V، مع إصدارها الأخير V60 Thinq بالشاشة المزدوجة الذي كشف عنه رسمياً منذ بضعة أشهر، لذا تتجه بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيكون من بين سلسلة هواتف G، أو السلسلة الجديدة المرتقبة من LG.

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ويأتي هذا الإصدار بتصميم 3D Arc بزوايا منحنية بنفس لغة تصميم هواتف Galaxy، كما يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بنفس التصميم، حيث تؤكد LG على أن هذا التصميم سيدعم المستخدم بتجربة أفضل في الإستخدام في راحة اليد، وأيضاً تصميم أفضل للعين.

من جانب أخر تظهر الكاميرة الخلفية للهاتف بتصميم “Raindrop” الذي يبدأ بالعدسات الكبيرة وينتهي بفلاش صغير الحجم، وهو تصميم غير تقليدي ومختلف عن كاميرة الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، حيث تظهر الكاميرة الرئيسية بتصميم بارز، وتشير التسريبات إلى أن LG ستقدم إصدارها القادم من الهواتف الذكية في مؤتمر يعقد في 15 من مايو لإطلاق علامتها الجديدة للهواتف الذكية.

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