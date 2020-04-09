تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لتأجيل موعد إطلاق Windows 10X وجهاز Surface Neo حتى 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر اليوم عن خطط مايكروسوفت لتأجيل موعد إطلاق Windows 10X وجهاز Surface Neo حتى 2021.

في تفاصيل جديدة نشرت عبر Mary Jo Foley من ZDNet حول نظام Windows 10X، أكدت على أن رئيس الإنتاج في شركة Microsoft لن يقدم نظام Windows 10X أو الأجهزة الجديدة المميزة بالشاشة المزدوجة Surface Neo قبل نهاية هذا العام.

أيضاً أشار Panos Panay رئيس الإنتاج في مايكروسوفت إلى أن الشركة لن تقدم تصريح للشركات الأخرى لبدء شحن الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة ونظام تشغيل Windows 10X هذا العام.

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ولقد جاء نظام Windows 10X خلال 2019 كنظام طور من مايكروسوفت لدعم الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة، حيث خططت عملاق البرمجيات في السابق لشحن جهاز Surface Neo بالشاشة المزدوجة خلال موسم العطلات قبل نهاية 2020.

وتشير التوقعات إلى أن تأجيل دفع نظام التشغيل وجهاز Surface Neo يعود لتأثير إنتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية، كما تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستبدأ في دفع بعض مميزات Windows 10X في تحديث لاحق لنظام Windows 10.

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