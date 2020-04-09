تسريب الأسعار والمواصفات التقنية الكاملة للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في اليوم 14 من شهر فبراير الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة لكلا الهاتفين، فضلا عن أسعارهما، على الأقل في أوروبا.

التسريب الجديد يكشف لنا أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية UFS3.0. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعلى ذكر الشاشة، فالهاتف OnePlus 8 سيصل مع شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، بينما سيصل الهاتف OnePlus 8 Pro مع شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.78 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف OnePlus 8 سيكلف إبتداءً من 729 يورو لنسخة 8GB/128GB، بينما ستكلف نسخة 12GB/256GB نحو 835 يورو. أما بخصوص الهاتف OnePlus 8 Pro، فهو سيُكلف إبتداءً من 930 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 1020 يورو لنسخة 12GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء ببيع كلا الهاتفين في اليوم 30 أبريل.