LG تعرض لغة التصميم الجديدة التي ستتبناها في هواتفها الذكية الرائدة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن خطط شركة LG لوضع حد لسلسلة هواتف LG G Series وربما إعادة إحياء تشكيلة LG Chocolate لتحل محلها. اليوم، نشرت الشركة الكورية الجنوبية نظرة عامة موجزة عن لغة التصميم التي سيتم إعتمادها في هواتفها الذكية القادمة ويبدو أنها تعطي بعض المصداقية لتلك التقارير.

تسعى شركة LG إلى تبني لغة تصميم بسيطة قدر الإمكان مستوحاة من الطبيعة مثل قطرات المطر الواضحة في موضع الكاميرا في الخلف، فالزيادة التدريجية في حجم الكاميرات يحاكي الماء المتساقط. تُظهر لنا الرسومات أيضًا التصميم المنحني في الأمام والخلف والذي تُطلق عليه الشركة إسم 3D Arc Design والذي يتميز أيضًا بحواف ملائمة لتقديم راحة عمل مثالية.

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بدلاً من إستخدام وحدة مربعة أو مستطيلة الشكل لإيواء الكاميرات في الخلف، قررت شركة LG جعل الكاميرات الثانوية الصغيرة والفلاش LED مسطحة مع هيكل الهاتف بينما تكون الكاميرا الرئيسية بارزة في الأعلى.

أوضح رئيس قسم تصميم الأجهزة المحمولة في شركة LG، السيد Cha Yong-duk أن هذا التصميم هو شهادة على الميزة التنافسية التي تهدف شركة LG إلى تقديمها لجميع هواتفها الذكية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، لمح إلى أن المنتجات القادمة ” ستعتمد على التاريخ الغني لتصاميم LG الكلاسيكية ” وهو ما يمكن أن يكون تلميحًا آخر على أن شركة LG تعتزم إعادة إحياء العلامة التجارية LG Chocolate.