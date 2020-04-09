سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy A71 5G و Galaxy A21

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy A71 5G و Galaxy A21 ليكونا بذلك أحدث عضوين في تشكيلة Galaxy A Series 2020 والتي تشمل العديد من الخيارات الأخرى.

Galaxy A21

وبالنسبة للهاتف Galaxy A21، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-O Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 7904 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف Galaxy A21 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10. وفيما يخص السعر، فهذا الهاتف سيكلف المستهلكين 250 دولار أمريكي.

Advertisements

Galaxy A71 5G

أما بخصوص الهاتف Galaxy A71 5G، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-O Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 980 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy A71 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، وبأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والوردي والأبيض.