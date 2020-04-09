جوجل تعيد تسمية Hangouts Meet لتصبح Google Meet

أعادت شركة جوجل تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو (Hangouts Meet) لتصبح (Google Meet) فقط، وحدثت عدد من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة، وبالرغم من أن العلامة التجارية القديمة لا تزال موجودة بالنسبة للتطبيقات المحمولة، إلا أنها قد تتغير قريبًا بعد التغيير الجديد الذي حدث.

ولدى العلامة التجارية الأساسية (Hangouts) علامتان تجاريتان فرعيتان (Hangouts Chat) و (Hangouts Meet)، وتحتاج جوجل إلى تبسيط الأمور في الوقت الحالي الذي يركز على مؤتمرات الفيديو، التي أصبحت مركزًا للحياة الشخصية والمهنية للعديد من الأشخاص فجأة وبشكل غير متوقع.

وظهرت العلامة التجارية الجديدة في تدوينة ضمن مدونة (Google Cloud)، وتسرد التدوينة عددًا من إجراءات الخصوصية التي تستخدمها (Google Meet) لمنع اختراق الاجتماعات عن بعد، وتشير أيضًا إلى الخدمة باسم (Google Meet).

وأكدت جوجل أنها غيرت اسم الخدمة رسميًا، كما أكدت أيضًا أن (Meet) هي جزء مستقل من مجموعة خدمات الأعمال (G Suite)، التي تتضمن أيضًا علامات تجارية، مثل (Gmail) و (Docs) و (Sheets) و (Drive)، وتعد خدمة المراسلة النصية (Hangouts Chat) للعلامة التجارية (Hangouts) جزءًا من المجموعة.

ويأتي تغيير العلامة التجارية في الوقت الذي تشهد فيه (Google Meet) نموًا هائلاً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ازداد في الوقت الحالي استخدام (Google Meet) بمقدار 25 ضعفًا عما كان عليه في شهر يناير، وكشفت جوجل في أواخر الشهر الماضي أن الخدمة تكتسب أكثر من مليوني مستخدم جديد يوميًا.