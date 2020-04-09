آبل لا تعتزم التخلص التدريجي من العلامة التجارية Beats، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يتساءل الكثيرون ما هي خطط شركة آبل للعلامة التجارية Beats. إستحوذت شركة آبل على الشركة قبل بضع سنوات ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتخلص من الخدمة الموسيقية Beats Music ودمجها في ما يُعرف بإسم Apple Music اليوم. ماذا عن سماعات Beats؟ نظرًا لأننا لم نرى سماعات رأس جديدة من شركة Beats منذ فترة طويلة نسبيًا، فقد كانت هناك تكهنات تفيد بأن شركة آبل تخطط للتخلص منها.

في الواقع، إقترحت تغريدة حديثة لـ Jon Prosser أن هدف آبل هو التخلص التدريجي من العلامة التجارية. ومع ذلك، وفقا لموقع 9to5Mac، فإن هذا لن يحدث. ووفقا للتقرير، فهو يشير إلى أن التخلص من العلامة التجارية Beats هو ببساطة شيء غير مطروح في الشركة.

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يشير تقرير 9to5Mac إلى أن Beats تتواجد ضمن قسم ” الأجهزة القابلة للإرتداء ” في شركة آبل، وهو قسم يشهد قدرًا كبيرًا من النمو في شركة آبل وهناك توقعات بأنه سيواصل النمو في السنوات القادمة. نظرًا لأن منتجات Beats تُستخدم بشكل كبير من قبل المشاهير مثل الموسيقيين والرياضيين، فلن يكون من المنطقي أن تقوم شركة آبل بالتخلص منها.

ومع ذلك، بإستثناء الكشف عن منتج واحد أو منتجين جديدين كما قلنا سابقًا، كانت شركة Beats هادئة نسبيًا مما أدى إلى تكهنات بأن شركة آبل تعمل على التخلص التدريجي من العلامة التجارية. من المحتمل أن لدى شركة آبل خطط للكشف عن سماعات رأس جديدة تحمل العلامة التجارية Beats في المستقبل المنظور، لذلك إذا كنت من محبي Beats، فيبدو أنه يمكنك الإطمئنان لأن هذه العلامة التجارية لن تذهب إلى أي مكان في المستقبل القريب.