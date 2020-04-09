Honor تسجل نموًا قدره 500% على مستوى شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإطلاق الحاسوب المحمول Huawei MagicBook 14 في المملكة المتحدة وإستغلت الفرصة للكشف عن بعض إنجازاتها في العام 2019. وفقا لمؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فقد حققت العلامة التجارية الصينية نموًا مذهلاً قدره 497.4 في المئة على أساس سنوي على مستوى شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء على الصعيد العالمي.

وعلاوة على ذلك، فقد إستطاعت Honor أن تدخل قائمة الشركات الخمسة الأكثر شحنًا للهواتف الذكية في عشرة أسواق حول العالم، بما في ذلك روسيا وفنلندا وألمانيا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والإمارات العربية المتحدة.

وبالحديث عن الإنجازات المنفصلة، أصبحت Honor أفضل مزود للهواتف الذكية في الربع الأول من العام 2019 في روسيا، وتمكنت خلال السنة التقويمية بأكملها من الوصول إلى المركز الثاني خلف شركة سامسونج مباشرة وقبل شركة آبل، والشركة الأم Huawei، وشركة Xiaomi.

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حصلت المنتجات الأخرى للشركة مثل إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5 على تقدير خاص في إيطاليا، في حين كانت Honor MagicWatch 2 هي المنتج الأكثر مبيعًا خلال يوم Honor Super Band على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com.

سجلت مبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء التابعة لشركة Honor نموًا بنسبة 613 في المئة في روسيا، وبنسبة 531 في المئة في جمهورية التشيك، وبنسبة 745 في المئة في ماليزيا، وبنسبة 655 في المئة في الهند. وبالطبع، هذه الأرقام كبيرة جدًا لأن Honor لم تكن منافسًا قويًا في العام 2018، لذلك أرقام النمو المثيرة للإعجاب هذه جاءت بعض تكثيف الجهود التسويقية للشركة وتدعيم محفظة منتجات الشركة بالمزيد من الخيارات العالية الجودة.