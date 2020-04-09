مايكروسوفت تؤخر طرح Surface Neo إلى ما بعد 2020

تفيد الأنباء بأن شركة مايكروسوفت لن تطلق جهاز الحاسب المزدوج الشاشة المسمى (Surface Neo) في وقت لاحق من هذا العام كما كان مخططًا في الأصل، ووفقًا لتقارير من ZDNet و CNBC، فإن عملاقة البرمجيات تخطط داخليًا لعدم تقديم أي أجهزة (Windows 10x) في عام 2020، وذلك بالنظر لما يحدث في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتسبب ظهور الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم بتغيير العديد من خطط الشركة لعام 2020، إذ بالإضافة إلى تقليل توقعاتها المالية، فقد ألغت مايكروسوفت الأحداث العامة وعلقت التحديثات الاختيارية غير الأمنية لنظامها التشغيلي ويندوز، لكن ارتفعت في الوقت نفسه شعبية تطبيقها للتواصل (Teams).

وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر 2019 عن جهاز الحاسب القابل للطي (Surface Neo) إلى جانب الهاتف الذكي القابل للطي (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، ومثلت منتجات (Surface) ما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي إيرادات مايكروسوفت في السنة المالية 2019، وذلك بعد أن وسعت عملاقة البرمجيات خط أجهزة (Surface) منذ عام 2012.

ويعمل جهاز الحاسب القابل للطي (Surface Neo) بنظام التشغيل الجديد المسمى (Windows 10x)، الذي يمثل إصدارًا خاصًا من نظام التشغيل ويندوز 10 قادرًا على تشغيل التطبيقات عبر أكثر من شاشة واحدة، ويقال إن الشركة أوقفت في الوقت الحالي تطوير (Windows 10x) وحولت تركيزها لجعله يعمل بشكل جيد على الأجهزة ذات الشاشة المفردة مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة المتحولة من فئة إثنان في واحد.

ويبدو أن الهاتف الذكي المزدوج الشاشة العامل بنظام أندرويد (Surface Duo) لم يتأثر حتى الآن، ومع ذلك، فإن أجهزة الحاسب ذات الشاشة المزدوجة أو القابلة للطي المصنعة من جهات خارجية، مثل النموذج المخطط لحاسب (ThinkPad X1 Fold) من لينوفو، لن تستخدم هذا العام نظام (Windows 10x)، الأمر الذي من المحتمل أن يمثل انتكاسة كبيرة لمثل هذه الأشكال من الأجهزة.