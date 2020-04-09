هواوي تعلن عن تلفازها الذكي Vision X65

أعلنت شركة هواوي عن أول تلفاز لها بشاشة (OLED) بقياس 65 إنشًا وبمعدل تحديث 120 هيرتزًا يسمى (Huawei OLED TV Vision X65)، الذي يدعم ميزة (HDR10) من ضمن قائمة الميزات، وتقول هواوي إن التلفاز يمكنه بلوغ سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

ويأتي التلفاز الذكي مزودًا بنظام التشغيل (Harmony OS) المملوك للشركة، كما يتضمن 14 مكبرًا للصوت تنتج ما يصل إلى 75 واط، وذلك للاستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها، وتقول هواوي إن شاشة التلفاز معتمدة من (TUV Rheinland) من أجل صحة العين والامتثال لمعايير السلامة.

ويتميز التلفاز بكاميرا منبثقة في الجزء العلوي تحتوي على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 24 ميجابيكسل تستخدم لمكالمات الفيديو معززة برقاقة (HiSilicon Hi3559C) القادرة على حوسبة الذكاء الاصطناعي باستخدام (NPU)، وتتيح لك الكاميرا أيضًا استخدام الإيماءات للتحكم في الصوت والفيديو عن طريق تتبع الحركة البشرية.

وبالحديث عن الرقاقات، فإن الجهاز يتضمن رقاقة (Honghu 898) المخصصة في الداخل، التي جرى تحسينها خصوصًا لشاشات (OLED)، بحيث تعمل الرقاقة على تحسين جودة الصورة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وجود 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

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وبالإضافة إلى الإعلان عن التلفاز الجديد، فقد أعلنت هواوي أيضًا عن نسخة محدثة من تلفازها القديم المسمى (Vision V55i)، بحيث تباع النسخة الجديدة منه بسعر 540 دولارًا، في حين يصل سعر تلفاز (Huawei OLED TV Vision X65) إلى 3500 دولار أمريكي، وتبدأ الطلبات الأولية في الصين اليوم، على أن يصل التلفاز إلى المستخدمين بتاريخ 26 أبريل.