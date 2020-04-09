شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ملايين دولار خسائر الأمريكيين من الاحتيال عبر الإنترنت خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) للحذر من انتشار عمليات الاحتيال التى تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت "آيكان" أنه فى مارس تم تسجيل 100 ألف موقع إلكترونى جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكترونى أو لإغراق البريد الإلكترونى برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

بدوره، أفاد مدير الهيئة جوران ماربى إن "آيكان"، المنظمة غير الربحية التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، بأنه لا يمكنها التدخل فى محتوى المواقع "لكن هذا لا يعنى أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

وقال مدير الأمن فى المنظمة جون كرين، إن "كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون" يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق.

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وكانت المنظمة قد ذكرت فى تقرير سابق أن هناك "ارتفاعا هائلا فى نسبة الجرائم الإلكترونية" المرتبطة بفيروس كورونا.

وخسر المستهلكون الأمريكيون حوالى 5 ملايين دولار فى عمليات احتيال متعلقة بالوباء فى الأسابيع الأخيرة، وفقا للوكالة الفدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

وقد حذر محللو الأمن السيبرانى منذ فترة أيضا من وجود ما يسمى "حصان طروادة" ( Emotet) يمكن أن ينتشر عبر شبكات الإنترنت "واى فاي"، إذ استخدم القراصنة أزمة فيروس "كورونا" المستمرة، كوسيلة لنشر البرامج الخبيثة.

ويظهر قراصنة الإنترنت على أنهم مسئولون صحيون، ويثيرون فزع الهدف عبر رسائل مخصصة لإجبارهم على فتح مستند "مايكروسوفت وورد" المرفق، الذى يزعم أنه يحتوى على تحديثات ومعلومات صحية حول "تفشى فيروس كورونا" فى المنطقة.