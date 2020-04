قد نرى AirPods X وسماعات للرأس من شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا مؤخرًا شائعات مفادها أن شركة آبل تخطط على ما يبدو لإطلاق نسخة جديدة من سماعات AirPods Pro تُدعى AirPods Pro Lite. الآن وفقا لتغريدة جديدة من قبل Jon Prosser، فهي تشير إلى أن هذه السماعات ستحمل في الواقع إسم AirPods X وسيتم الكشف عنها في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020.

وفقا لـ

You ready for this? 👀



Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC



AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct



☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”



End goal: phase out Beats 🤫