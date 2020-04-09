تويتر تُلغي خيارًا كان يمنعها من مشاركة بيانات المستخدمين مع المعلنين

أزالت شركة تويتر ميزة خصوصية كانت تسمح لجميع المستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين.

وكانت الميزة تمنع تويتر من مشاركة معلومات، مثل: الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، أو تفاعلوا معها، كما منعتها من تعقب المعرف الخاص بالهاتف. أما الآن، فإن هذه المعلومات – بالنسبة لمعظم المستخدمين – ستُشارك بصورة افتراضية، ولا يمكن إيقافها.

وتقول الشركة إن البيانات المُشاركة تُستخدم لإظهار فعالية الإعلانات على تويتر، ويساعد ذلك تويتر على إثبات أن الناس يشاهدون الإعلانات بالفعل، ويتفاعلون معها، ويشاهدون الإعلانات التي يدفع المعلنون مقابلها، مما يساعد الشركة على “الاستمرار في العمل كخدمة مجانية”.

وكان هناك خيار في إعدادات الخصوصية في تويتر يُسمى “مشاركة بياناتك مع شركاء الأعمال من تويتر” ويُستخدم للسماح للمستخدمين بتعطيل مشاركة هذه المعلومات. ومع أن هذا الإعداد ما يزال موجودًا، إلا أن تويتر تقول الآن: إنها أزالت سيطرة المستخدمين على “قياسات إعلانات تطبيقات الجوّال”. ولا يزال تعطيل الإعداد يمنع مشاركة معلومات أخرى، مثل الاهتمامات. ولا تزال إعدادات خصوصية تويتر الأخرى، مثل: تعطيل تتبع الويب، متاحة. ولن تشارك تويتر أسماء المستخدمين، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف، أو اسم المستخدم.

وقال متحدث باسم تويتر: إن التحديث “جزء من عملنا المستمر بشأن الشفافية والتحكم. ونريد أن نتأكد من فهم الأشخاص للإعدادات التي نقدمها، وماذا يفعلون، وكيفية استخدامها”.