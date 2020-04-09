شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. مايكروسوفت تجعل جميع مؤتمراتها "أونلاين" حتى يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا لشركائها أنها قررت جعل أحداثها ومؤتمراتها سواء الداخلية والخارجية رقمية عبر الانترنت فقط حتى عام 2021، وفقًا لرسالة إلكترونية أرسلتها الشركة إلى شركائها، ولعل تفشى فيروس كورونا هو الدافع خلف هذا القرار بعد أن كانت اتخذت قرارا منذ أيام بتحول المؤتمرات الخاصة بها لتصبح أونلاين فقط لنهاية هذا العام، ولم تحدد إذا كان سيمتد إلى 2021.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في ضوء التحديات التي قدمها COVID-19، كانت شركة مايكروسوفت تراقب الوضع العالمي المتطور وتعيد تقييم استراتيجية الأحداث الشخصية الشاملة على مستوى الشركة.

وقال في بيان: "كشركة، اتخذت مايكروسوفت قرارًا بنقل جميع الأحداث الخارجية والداخلية إلى تجربة رقمية حتى يوليو 2021."

والجدير بالذكر أن قرار الانتقال إلى العالم الرقمي فقط حتى منتصف العام المقبل سيؤثر على حضور الشركة لأحداث تقنية كبرى مثل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) ، وهو واحد من أكبر التجارة السنوية في العالم.

ويشمل قرارها أيضًا التجمعات الرئيسية مثل Microsoft Ignite الذى كان من المقرر أن يعقد في سبتمبر، ويعد كنقطة انطلاق للمطورين وغيرهم من محترفي تكنولوجيا المعلومات.

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وأعلنت مايكروسوفت بالفعل عن إلغاء مؤتمر Build Developers، بالإضافة إلى مؤتمر Inspire المقرر عقده في يوليو والذي يجذب عادة حوالي 40،000 من الحضور.

وعلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، ألغت جوجل بالفعل الخطط المتبقية لأحد أكبر مؤتمراتها لهذا العام، وهو مؤتمر I / O السنوي في سان فرانسيسكو، حيث قالت "لن يتم بأي صفة هذا العام".

وأعلنت جوجل هى الأخرى للأسف عن الامتناع عن عقد I / O بأي حال من الأحوال هذا العام، خوفا على صحة وسلامة المطورين والموظفين والمجتمعات المحلية، كما أكدت أنها تبحث على تنسيق بديل للمؤتمر، على الأرجح عبر الإنترنت فقط.

كما أعلن فيس بوك الشهر الماضي عن إلغاء مؤتمره للمطورين F8، الذي كان من المقرر عقده في سان خوسيه بكاليفورنيا في أوائل مايو.