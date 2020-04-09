شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة لمسابقات وبطولات ألعاب الفيديو عبر Facebook Gaming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك ميزة جديدة عبر قسم الألعاب الخاص به Facebook Gaming، والتى تعرف بميزة البطولات والمسابقات Tournaments والتي تتيح للمستخدمين بطولات افتراضية وتنظيمها في تنسيقات متنوعة أو المشاركة فيها، بحيث يمكنهم اللعب ضد بعضهم البعض دون الحاجة لتواجدهم في نفس المكان.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن من خلال هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء وتنظيم البطولات والمسابقات حول الألعاب بعدة أشكال مختلفة للفوز بها مثل double elimination وround-robin، كما تتيح هذه الميزة الجديدة بث الألعاب ليتمكن الجميع من مشاهدتها، كما يمكن جمع التبرعات من المتابعين، كما تمتاز الخدمة بأنها مخصصة لكل نوع من أنواع المسابقات، من الألعاب العادية إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية العالية المستوى.

وقال فيس بوك على الصفحة الخاصة بالخدمة: "يسعدنا فتح الوصول المبكر إلى Facebook Gaming Tournaments، وهي ميزة تساعد المستخدمين على البقاء على اتصال من خلال الألعاب، وتدور الألعاب حول المنافسة الودية".

لكن بحسب التقرير، فإن الميزة متاحة حاليا ضمن فترة تجريبية، وهي مدعومة على مختلف المنصات بما في ذلك منصة أندرويد وiOS وحتى موقع الويب عبر الكمبيوتر.

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يذكر أن فيس بوك طرح خدمة "Facebook Gaming" لمساعدة اللاعبين فى العثور على المحتوى الذى يبحثون عنه بشكل أسهل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ستكون علامة التبويب متاحة فى شريط التنقل الرئيسي بتطبيق فيس بوك، إذ يزعم فيس بوك أن هناك 700 مليون شخص يتفاعلون مع محتوى الألعاب كل شهر.

وضمن علامة تبويب Facebook Gaming، سيتمكن المستخدمون من العثور على ثلاثة أنواع أساسية من محتوى الألعاب، كما سيكون بإمكان المستخدمين دعوة الأصدقاء للعب والدردشة معهم مباشرة من علامة التبويب.