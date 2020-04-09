شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يتيح لك التبرع لصندوق كورونا بمسح ورقة نقدية على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سناب شات عدسة جديدة تتيح لك التبرع مباشرة إلى صندوق إغاثة COVID-19 من خلال مسح ورقة نقدية بواسطة هاتفك الذكي، وعندما يتم عرض العدسة، يستخدم التطبيق الواقع المعزز لإظهار كيف أن التبرع سيدعم جهود الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل تتبع انتشار فيروس كورونا، وتزويد الأطباء بالإمدادات الحيوية، وضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا على تسريع الجهود لتطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا.

كما تم إطلاق العدسة، التي تتوفر في 33 دولة مختلفة من اليوم، بالشراكة مع صندوق استجابة التضامن COVID-19 التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لدعم عمل منظمة الصحة العالمية.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الوصول إلى العدسة الجديدة، باستخدام المسح الضوئي أو عبر Snapcode، ويعمل مع أكثر من 23 عملة مختلفة، وعند تحديد عرض الواقع المعزز، توجه العدسة المستخدمين إلى صفحة الويب الخاصة بالتبرع لصندوق الاستجابة.

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قال متحدث باسم شركة سناب شات: "تعتمد عدسات الواقع المعزز الجديدة هذه على جهودنا لدعم المستخدمين وشركائنا بينما، نتصفح هذا التحدي غير المسبوق معًا".

وأضاف: "نعتقد أن مستخدمى سناب شات يلعبون دورًا حاسمًا في وقف انتشار الفيروس، وشهدنا زيادة في التفاعل عبر منصتنا، بما في ذلك في المرسلة بين أفضل الأصدقاء والمكالمات الصوتية والفيديو ".

كما أنه في الأسبوع الماضي، أطلق سناب شات عدستين أخريين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى تشجيع العزلة الاجتماعية عن طريق إظهار مدى حاجة المستخدمين إلى الابتعاد عن الآخرين باستخدام دائرة الواقع المعزز.

وتوجد ميزات أخرى عبارة عن تذكيرات متحركة حول غسل اليدين، وأهمية عدم لمس وجهك والبقاء في المنزل، وتم تحميل هاتين العدستين بالفعل من جانب ما يقرب من 130 مليون مستخدم.