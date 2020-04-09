شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 معلومات لا تعرفها عن تطبيق Tuned من فيس بوك الجديد المخصص للأزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن تطبيق جديد مخصصًا للأزواج يمكنهم من التواصل مع بعضهم فقط في مساحة خاصة، بعيدًا عن التواصل العام الموجود في خدمات الشركة الأخرى، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذا التطبيق كما يلى:
- يحمل التطبيق الجديد اسم Tuned، ويعني (المتناغم).
- تم تطوير التطبيق من قبل فريق NPE التابع لفيس بوك.
- يتيح للزوج والزوجة مشاركة المزاج، والصوتيات، وإنشاء سجلات صور رقمية.
- التطبيق متاح حاليا لمستخدمي أندرويد فقط، حيث يعمل على منصة iOS.
- يمكن ربط التطبيق مع خدمة Spotify للموسيقي للاستماع إليها.
- يسمح التطبيق للأزواج بتبادل الصور، والملاحظات، والبطاقات، ومقاطع الفيديو.
- يتيح التطبيق للمستخدمين استخدام ملصقات وتفاعلات مخصصة.
- التطبيق متاح بشكل مجاني، ولا يتطلب حساب على شبكة فيس بوك.
- يحتل التطبيق حاليا المرتبة رقم 872 في الولايات المتحدة ورقم 550 في كندا في فئة الشبكات الاجتماعية.
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