الهاتف Galaxy A71 5G يظهر في صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من الأدلة التي تؤكد قدوم الهاتف Galaxy A71 5G في المستقبل المنظور، بما في ذلك رصد هذا الهاتف في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورة رسمية مسربة لهذا الهاتف من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف أيضًا بإسم الشهرة evleaks، وهي الصور التي تمنحنا فكرة عن التصميم الذي سيأتي به الهاتف، فضلا عن الألوان التي سيكون متوفرًا بها.

إنطلاقًا من هذه الصور يتضح لنا أن الهاتف Galaxy A71 5G لن يكون مختلفًا عن الهاتف Galaxy A71 الحالي، فهو الآخر سيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

المعلومات التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA كشفت لنا أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 980 يضم مودم 5G مدمج، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4370mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

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المعلومات التي حصلنا عليها آنذاك كشفت لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

للآسف، بقية المعلومات بما في ذلك حجم الشاشة ودقتها غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ونفس الأمر ينطبق على السعر وموعد الإعلان الرسمي، ولكن نحن نتوقع أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل القريب.