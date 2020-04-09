Xiaomi Mi Max 3 و Xiaomi Mi 8 Lite يبدأن بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MIUI 11

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة Xiaomi ترقية هواتفها الذكية إلى Android 10 و MIUI 11. أحدث جهازين تقوم الشركة الصينية بترقيتهما إلى الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد وإلى الإصدار الأحدث من واجهة MIUI هما Xiaomi Mi Max 3 و Xiaomi Mi 8 Lite اللذان تم إصدارهما في صيف العام 2018. الوحدات الصينية من هذين الهاتفين تلقت بالفعل هذا التحديث، والآن حان الوقت للوحدات العالمية للحصول على نفس التحديث.

تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi Max 3 يحمل البنية رقم v.11.0.1.0 QEDMIXM ويبلغ حجمه 1.8 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi 8 Lite البنية رقم v.11.0.1.QDTMIXM ويبلغ حجمه 2.4 جيجابايت. وجدير بالذكر أن كلا التحديثين متوفرين الآن للتحميل عبر الهواء.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.