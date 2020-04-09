مسؤول تنفيذي في مايكروسوفت ينشر أول صورة مُلتقطة بإستخدام كاميرا الهاتف Surface Duo

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف المزدوج الشاشة Microsoft Surface Duo لأول مرة في العام الماضي، وهو يمثل رؤية مايكروسوفت لما يجب أن يكون بإمكان الهاتف الذكي القيام به إذا كان يملك شاشتين يفصلهما مفصل بدلاً من شاشة واحدة.

اليوم، نشر كبير المسؤولين عن المنتجات في شركة مايكروسوفت، السيد Panos Panay أول صورة تم إلتقاطها بإستخدام Microsoft Surface Duo على شبكة إنستاجرام. إذا كنت تتذكر الفيديو التقديمي للهاتف Microsoft Surface Duo، فسوف تعرف أن هذا الجهاز لم يكن يملك أي كاميرا في الواجهة الخارجية، لذلك نعقتد أننا ننظر إلى صورة تم إلتقاطها بإستخدام الكاميرا الأمامية.

قال Panos Panay أن الصورة إلتقطها إبنه Costas وهو يعمل من المنزل. بالطبع، طبقت إنستاجرام قدرًا كبيرًا من الضغط على الصورة ومن المرجح أن الإضاءة لم تكن رائعة نظرًا لأنه تم إلتقاط الصورة داخل المنزل.

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نظرًا للظروف، من الصعب أن نحكم على جودة الصورة. من المؤكد أن الصورة لا تبدو سيئة، فهي لا تزال تعرض ألوان لائقة ونطاق ديناميكي مميز، ولكننا سنحكم على جودة كاميرا الهاتف Surface Duo عندما نحصل على المزيد من العينات التي لم تخضع للضغط مع العلم بأن شركة مايكروسوفت كانت قد وعدتنا بأن هاتفها المزدوج الشاشة سيُوفر كاميرا ” ذات أداء عالمي “.

مايكروسوفت لا تزال تخطط لإطلاق Surface Duo بحلول موسم العطلات لهذا العام، ولكن هناك بعض التقارير التي لمحت إلى إمكانية أن يصل هذا الهاتف إلى السوق في وقت مبكر عن المقرر، ولكن مع مواصفات تقنية يعود تاريخها إلى العام 2019.

نظرًا للمشاكل على مستوى سلسلة التوريد بسبب فيروس كورونا، ومشكلة التكاليف المرتفعة، فمن المرجح أن تكتفي شركة مايكروسوفت بتزويد الهاتف Surface Duo بالمعالج Snapdragon 855، وبـ 6GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 64GB من الذاكرة الداخلية. عمومًا، قد نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز في قادم الأسابيع والأشهر.