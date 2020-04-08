كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على ويندوز 10

استهلاك الإنترنت في ويندوز 10 من الأمور التي قد تؤرق مستخدمي النظام في هذا الوقت خاصة ان كل المستخدمين تقريباً يستعملون الإنترنت بشكل كامل من اجل التعلم و من اجل العمل. و انتهاء باقة الإنترنت ليست امراً جيداً في هذه الحال. لذلك فإننا في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن ما يمكنك فعله من اجل تقليل الإستهلاك بشكل مناسب على ويندوز 10

اجعل الشبكة Metric

هذا اسهل شئ يمكن القيام به. عند تحويل الشبكة الى هذا الأمر فإن الويندوز سيقوم بإلغاء العديد من الأوامر التي يمكن تنفيذها. مثل تحميل التحديثات. و تثبيتها. و غير ذلك من الأمور التي قد تسبب استهلاك عال للإنترنت على جهاز الكمبيوتر. كيف ذلك ؟ تابع الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات Settings

اختر Network & Internet

اضغط على Change Network Properties

قم بتفعيل اختيار Metered Connection

حدد استهلاك الإنترنت

الحل الثاني الذي يمكن الإعتماد عليه هو تحديد الإستهلاك و وضع حد اقصى لإستهلاك النظام للإنترنت. و بالتالي سيحذرك النظام بشأن استهلاكك و المتبقي منه و غيرها من الأمور التي تهم مستخدمي الإنترنت. و الخطوات التالية لبيان ذلك.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Network and Internet

اختر Data Usage

اضغط على Set limit

عند اختيار Data Usage تظهر لك الشاشة الآتية تختار منها الحد الأقصى للإستعمال و هل هو حد شهري ام لمرة واحدة او لا و تاريخ بداية الشهر

ايقاف الإستهلاك بالخلفية

هذا حل جيد آخر حيث ان ويندوز 10 يستهلك الإنترنت بالخلفية بشكل تلقائي عن طريق خواص الويندوز. و بعض التطبيقات التي تقوم بتحديث نفسها و ما شابه ذلك. ايقاف الإنترنت عن مثل هذه التطبيقات سيساعدك في الحفاظ على استهلاك الإنترنت بشكل جيد.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Network and Internet

اختر Data Usage

ستجد اختيار Background Data اختر Always

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ايقاف المزامنة

احد الأشياء التي تستهلك الإنترنت عندك هي المزامنة الخاصة بويندوز 10 و لو اني استعملها كثيراً و لكن المزامنة قد تكون من اسباب استهلاك الإنترنت العالي و يمكن عن طريق اطفائها حل هذه المشكلة. الأمر سهل من خلال الـSettings الخاصة بويندوز 10

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Accounts

اختر Sync your settings

قم بإطفاء اختيار Sync Settings

ايقاف تحديثات متجر مايكروسوفت التلقائية

متجر مايكروسوفت يحمل العديد من التطبيقات و يعد هو المسئول الأساسي عن تحديث تطبيقات النظام الخاصة بك. و ايضاً احد اسباب استهلاك الإنترنت الخاص بك بشكل كبير. لذلك فهناك حل لهذه المشكلة عن طريق ايقاف التحديثات من المتجر. كيف ذلك ؟

الخطوات

افتح متجر Microsoft

افتح القائمة من الأعلى

اختر Settings

قم بإزالة اختيار Update apps automatically

ايقاف تحديثات النظام مؤقتاً

آخر ما يمكن ان يستهلك من الإنترنت الخاص بك بكثرة هو تحديثات النظام التلقائية و التي لحسن الحظ قامت مايكروسوفت بإضافة تمكنك من ايقافها مؤقتاً. التحديثات مهمة ولا يجب الغائها و لكن اذا كنت تريد التحكم بالإنترنت قليلاً فإن ايقافها مؤقتاً خيار جيد. لتخفيف استهلاك الإنترنت بعض الشئ مؤقتاً

الخطوات