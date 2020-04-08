تكنولوجيا: تحديث Netflix يدعم الآباء في التحكم بشكل أفضل في العروض والأفلام المقدمة للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Netflix في دفع تحديث جديد للخدمة مع أدوات مخصصة لدعم الآباء في إختيار وتحديد المحتوى المناسب للأطفال من العروض والأفلام.

تتوسع خدمة Netflix في دعم الآباء في التحكم بكفاءة أعلى في العروض المقدمة للأطفال والرقابة على المحتوى المخصص للأطفال، حيث يتيح التحديث الجديد للخدمة إضافة أو إزالة العروض التلفزيونية أو الأفلام، حيث يدعم التحديث الجديد تصنيف المحتوى.

أيضاً يتيح التحديث الجديد لخدمة Netflix إزالة عرض أو فيلم من قائمة البحث، في حساب الملف الشخصي، كما سيتم إزالة المحتوى الغير متوافق مع الأطفال، أو محتوى الأفلام الأقل تقيماً.

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كما يشمل التحديث الجديد أيضاً رمز جديد للمرور لحماية الملف الشخصي، كما سيتاح للآباء مراجعة سجل المشاهدة الخاص بالأطفال، مع ميزة تقييد وقت المحتوى للأطفال ليتم تعطيل الخدمة بشكل تلقائي عند إنتهاء الوقت المحدد.

يذكر أن التحديث الجديد لخدمة Netflix يتوفر الآن للمستخدمين، مع الأدوات الجديدة التي تتيح الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال.

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