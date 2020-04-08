تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتفي Galaxy A51 5G وGalaxy A71 5G بمعالج Exynos 980

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن أحدث الإصدارات المتوسطة Galaxy A51 5G وGalaxy A71 5G التي تنطلق بتصميم Infinity-O في الشاشة، ومعالج Exynos 980، وكاميرة رباعية.

أطلقت سامسونج اليوم هاتفي Galaxy A51 5G وGalaxy A71 5G بشاشة Super AMOLED وتصميم Infinity-O، حيث يأتي هاتف Galaxy A51 5G بحجم 6.5 إنش، كما يأتي هاتف Galaxy A71 5G بحجم 6.7 إنش في الشاشة، مع أبعاد 20:9 في الشاشة.

كما يدعم هاتفي Galaxy A51 5G وGalaxy A71 5G رقاقة معالج Exynos 980 مع تقنية 5G، وينطلق الهاتفين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A51 5G مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في هاتف Galaxy A71 5G بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني في كلا الهاتفين بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 123 درجة، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

Advertisements

ويضم كلا الهاتفين مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما تدعم الكاميرة تقنية تثبيت فائق في تسجيل الفيديو، أيضاً يتميز كلا الهاتفين بتصميم لامع، كما يضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم هاتف A71 5G تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يأتي هاتف A51 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 15w.

هاتف Galaxy A71 5G ينطلق بألوان الأسود Prism Cube، والفضي Prism Cube، إلى جانب اللون الأزرق Prism Cube، بينما ينطلق هاتف A51 5G بألوان الأسود Prism Cube، والأبيض Prism Cube، وأيضاً الزهري Prism Cube.

المصدر

اعلان





