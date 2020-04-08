انطلاقة جديدة لتطبيق المصلي بتصميم بديع ومزايا رائعة

أطل تطبيق المصلي بحلته الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم إضافة خصائص جديدة في مواعيد الأذان، يستخدم تطبيق المصلي أكثر من 12 مليون مستخدم، حيث أصبح الآن يتمتع بخصائص ومزايا جديدة تيّسر على المستخدم خلال شهر رمضان أمور عبادته، لذلك جمعنا لكم أبرز خصائص تطبيق المصلي:

أوقات الصلاة:

يحدد التطبيق موقعك تلقائياً، كما يتيح التطبيق اختيار تحديد وجهتك كما تحب لسماع مواعيد الأذان تبعاً للدولة المحددة، ومن أبرز خصائص شاشة الأذان:

مواقيت الصلاة من الفجر حتى العشاء.

تحديد أوقات الثلث الأخير ومنتصف الليل.

ظهور الوقت المتبقي لكل صلاة قادمة للاستعداد لها.

التقويم لمواعيد الصلاة على مدار الشهر كاملة.

إمكانية طباعة ومشاركة تقويم الصلوات.

ورد المحاسبة:

كم من مرة نويت التصدق أو القيام بصلاة النافلة وغيرها من العبادات اليومية، ولكن تنسى وتأخذك مشاغل الحياة؟ من أجل ذلك، أتاح لك تطبيق المصلي شاشة (ورد المحاسبة) والتي من خلالها ستتمكن من متابعة أذكار الصباح وأذكار بعد الصلاة وصلاة النوافل وقراءة ورد من القرآن وأداء الفرائض مع إمكانية إضافة مهام أخرى قمت بإنجازها تعينك على عباداتك.

القبلة:

ينفرد تطبيق المصلي بوجود أربعة أنواع تساعدك على تحديد القبلة، وذلك بهدف تمكين المستخدم من تحديد اتجاه قبلته بأي طريقة تناسبه، وهي ما يلي:

البوصلة.

الشمس والقمر.

الظل.

القبلة بالخريطة.

الأذكار:

يحفزك تطبيق المصلي على المداومة في ذكر الله على مدار اليوم، وذلك من خلال قائمة الأذكار التي يرددها المسلم طوال اليوم:

أذكار الصباح

أذكار المساء

أذكار النوم

أذكار بعد الصلاة

الأذكار المنوعة

كما يمكن للمستخدم إضافة ذكر آخر يردده باستمرار داخل التطبيق.

المسجد:

حتى لا تتعب في البحث عن مسجد قريب لتصلي فيه، وللمحافظة على الصلاة في وقت مواعيدها المنضبطة؛ فقد وفر التطبيق خاصية المسجد، حيث تتوفر خريطة لمجموعة المساجد المتاحة حولك، وتتغير الخريطة تبعًا لموقعك أثناء استخدام التطبيق.

Advertisements

إمساكية رمضان:

يوفر التطبيق إمساكية رمضان للشهر بأكمله مع الإصدار الجديد، حيث تتميز الإمساكية بأمرين:

التعرف على مواقيت الصلاة خلال الشهر ومتابعة الإمساكية بالتاريخ الهجري والميلادي.

إمكانية مشاركة الإمساكية وطباعتها بأي وقت.

الأذان:

تتميز شاشة الأذان بالكثير من المزايا، وهي:

الخلفيات: يمكن اختيار الشكل الذي يظهر خلفية الأذان وقت الصلاة.

الأصوات: يتيح التطبيق قائمة متعددة من أصوات المؤذنين لسماع صوت الأذان بصوت المؤذن الذي تحبه، كما يتيح إمكانية اختيار صوت آذان من ملفات الهاتف.

تنبيهات الأذان والإقامة: يتيح التطبيق ضبط تنبيهات الأذان والإقامات قبل وقت الصلاة.

ورد القرآن:

كم مرة تمنيت لو قُمت بختم القرآن أكثر من مرة خلال شهر رمضان، ولكن لم تستطع القيام بذلك؟ تطبيق المصلي يتمتع بإضافة خاصية (خاتمة القرآن) التي تستطيع من خلالها:

تحديد القراءات اليومية (جزء، حزب، ربع، صفحة، سورة).

تحديد عدد الأجزاء.

تحديد بدء القراءة من الجزء.

إعدادات التنبيه ليذكرك بقراءة وردك اليومي.

الصلاة حول العالم:

يتيح التطبيق عرض أوقات الصلاة تبعًا لكل دولة، حيث يمكنك التحديد على أي دولة في الخريطة لمعرفة وقت الأذان بها.

الفوائد:

يوفر التطبيق مكتبة متنوعة من المقالات الإسلامية والدينية الشاملة على عدة مواضيع تهم كل أسرة مسلمة للتعلم منها.

حدث في مثل هذا اليوم:

يعرض تطبيق المصلي أبرز الأحداث التاريخية الإسلامية وذلك بغية تعريف المستخدم على أبرز إنجازات العصر الإسلامي، ويسعى التطبيق دائماً لتلبية احتياجات المستخدم وإعانته على العبادات والنظر بأفق أوسع للمستقبل لتغطية جميع جوانب العبادات.

لتحميل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد من خلال الرابط https://almosaly.com/