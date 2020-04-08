شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف تفاصيل جديدة عن تصميم وطريقة استخدام دروعها الواقية للوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل يوم الأحد، أن الشركة الأمريكية بدأت فى تصميم وإنتاج دروع واقية للوجه للأطباء والعاملين بالمجال الطبى فى الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا، وشاركت الشركة مؤخرا بعض التفاصيل الإضافية حول تلك الدروع، بما فى ذلك كيفية تعديلها وتنظيفها.

وبصفحة دعم جديدة على موقع أبل الإلكترونى، أوضح عملاق التكنولوجيا كيف يمكن تعديل واق الوجه عن طريق سحب الأشرطة على الجانبين، إذ تم تصميم واقيات الوجه لتكون قابلة للتعقيم وإعادة الاستخدام، حيث توفر أبل إرشادات لتنظيفها وصيانتها.

وفقًا لشركة أبل، من الآمن تنظيفها باستخدام مواد كيميائية مثل 70٪ من الإيثانول و 70٪ من كحول الأيزوبروبيل و 6٪ مبيض و 3٪ بيروكسيد الهيدروجين، كما قدمت الشركة أيضًا عنوان بريد إلكترونى للدعم خصيصًا للأسئلة المتعلقة بمنتج درع الوجه.

وتعد صفحة الدعم مؤشراً آخر على الموارد التى تخصصها أبل لجهود مكافحة COVID-19، وقال كوك إن مبادرة درع الوجه هى جهد الشركة، الذى يعتمد على فرق التصميم والهندسة والتعبئة والعمليات، وكذلك مورديها.

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وأوضحت شركة أبل إنها تخطط لشحن مليون درع وجهى أسبوعيًا، وتم تسليم الدفعة الأولى من الدروع إلى مرافق مستشفى كايزر الدائم فى وادى سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

بالإضافة إلى تصميم وإنتاج دروع للوجه، قالت شركة أبل إنها ستتبرع أيضًا بـ 20 مليون قناع وجه واقٍ للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة، هذا ضعف التزام الشركة الأولى بـ 10 ملايين قناع وجه.

وتعد مبادرة أبل فى إنشاء دروع للوجه والتبرع بأقنعة الوجه هى مجرد مثال واحد على كيفية استخدام شركات التكنولوجيا الكبيرة لمواردها وأصولها لتقديم المساعدة أثناء تفشى كورونا.